Sentier d’interprétation du marais du Maravant Saint-Paul-en-Chablais Haute-Savoie
Sentier d’interprétation du marais du Maravant Saint-Paul-en-Chablais Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier d’interprétation du marais du Maravant
Sentier d’interprétation du marais du Maravant Marais du Maravant 74500 Saint-Paul-en-Chablais Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Vous cheminerez sur des pilotis à travers les marais du Maravant. Vous découvrirez l’origine de ce milieu fragile, ses rôles clés et ses espèces végétales protégées.
http://www.geoparc-chablais.com/ +33 4 50 73 60 72
English : Maravant marsh discovery trail
Plunge into the Maravant Marsh, one of the hundreds of wetlandsof the Plateau de Gavot and you will discover the origin of this unique ecosystem and its
important role.
Deutsch : Marais du Maravant
Sie werden auf Stelzen durch die Sümpfe von Maravant wandern. Sie erfahren mehr über die Entstehung dieses empfindlichen Lebensraums, seine Schlüsselfunktionen und seine geschützten Pflanzenarten.
Italiano :
Camminerete su palafitte attraverso le paludi di Maravant. Scoprirete l’origine di questo fragile ambiente, i suoi ruoli chiave e le sue specie vegetali protette.
Español : Marais du Maravant
Caminará sobre zancos por las marismas de Maravant. Descubrirá el origen de este frágil entorno, sus funciones clave y sus especies vegetales protegidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-25 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme