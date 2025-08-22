Sentier d’interprétation du Sougey Montrevel-en-Bresse Ain

Sentier d’interprétation du Sougey

Sentier d’interprétation du Sougey 1549 Route du Sougey 01340 Montrevel-en-Bresse Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un cadre remarquable composé de haies bocagères, prairies agricoles et d’une ferme bressane classée, 8 stations ludiques vous permettront de découvrir la volaille de Bresse, le patrimoine bâti et le bocage bressan.

https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40

English : Interpretation trail of Sougey

In a remarkable setting of hedgerows, agricultural meadows and a listed Bresse farm, 8 fun stations will allow you to discover Bresse poultry, the built heritage and the Bresse bocage.

Deutsch : Circuit d’interprétation à La Ferme du Sougey

In einer bemerkenswerten Umgebung, die aus Hecken, landwirtschaftlichen Wiesen und einem denkmalgeschützten Bresse-Bauernhof besteht, können Sie an 8 spielerischen Stationen das Bresse-Geflügel, das bauliche Erbe und die Bocage Bressan kennen lernen.

Italiano :

In un contesto straordinario di siepi, prati agricoli e una fattoria bresciana tutelata, 8 stazioni ludiche vi permetteranno di scoprire il pollame bresciano, il patrimonio edilizio e il bocage bresciano.

Español :

En un marco extraordinario de setos, prados agrícolas y una granja de Bresse catalogada, 8 estaciones lúdicas le permitirán descubrir la avicultura de Bresse, el patrimonio construido y el bocage de Bresse.

