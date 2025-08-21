Sentier d’interprétation du village de St-Jean du Bruel Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Sentier d’interprétation du village de St-Jean du Bruel

Sentier d’interprétation du village de St-Jean du Bruel Départ Place de la Borie 12230 Saint-Jean-du-Bruel Aveyron Occitanie

Amateurs de patrimoine et d’histoire, partez à la découverte de St-Jean du Bruel, enclave cévenole en terre aveyronnaise le pont neuf, les halles, la mairie, l’église et le temple… n’auront plus aucun secret pour vous.

English :

Lovers of heritage and history, set off to discover St-Jean du Bruel, a Cévennes enclave in Aveyron: the new bridge, the covered market, the town hall, the church and the temple… will hold no more secrets for you.

Deutsch :

Liebhaber des Kulturerbes und der Geschichte sollten sich auf Entdeckungsreise durch St-Jean du Bruel begeben, einer Enklave der Cevennen im Gebiet des Aveyron: Die Pont neuf, die Markthallen, das Rathaus, die Kirche und der Tempel… werden kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Italiano :

Se siete interessati al patrimonio e alla storia, andate a scoprire St-Jean du Bruel, enclave delle Cévennes nell’Aveyron: il nuovo ponte, il mercato, il municipio, la chiesa e il tempio… non avranno più segreti per voi.

Español :

Si le interesa el patrimonio y la historia, vaya a descubrir St-Jean du Bruel, un enclave de las Cevenas en Aveyron: el puente nuevo, el mercado, el ayuntamiento, la iglesia y el templo… ya no tendrán secretos para usted.

