Sentier d’interprétation Etang de Niffond Varennes-Vauzelles Nièvre

Sentier d’interprétation Etang de Niffond A pieds Facile

Sentier d’interprétation Etang de Niffond Route de Niffon 58640 Varennes-Vauzelles Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 2000.0 Tarif :

À Varennes-Vauzelles, un sentier de 2 km relie le Crapa à la forêt des Bertranges, pour découvrir nature et patrimoine.

Facile

https://ville-varennes-vauzelles.fr/sentier-dinterpretation/ +33 3 86 71 61 71

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English :

In Varennes-Vauzelles, a 2 km trail links Crapa to the Bertranges forest, to discover nature and heritage.

Deutsch :

In Varennes-Vauzelles verbindet ein 2 km langer Pfad das Crapa mit dem Wald von Bertranges, auf dem Sie Natur und Kulturerbe entdecken können.

Italiano :

A Varennes-Vauzelles, un sentiero di 2 km collega Crapa alla foresta di Bertranges, dove potrete scoprire la natura e il patrimonio.

Español :

En Varennes-Vauzelles, un sendero de 2 km une Crapa con el bosque de Bertranges, donde podrá descubrir la naturaleza y el patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data