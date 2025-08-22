Sentier d’interprétation « La Garenne du Mont-Glonne » Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Sentier d’interprétation La Garenne du Mont-Glonne 49410 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire
Petite balade au pied de L’Abbaye dans la Garenne du Montglonne avec des noms d’oiseaux en patois des Mauges .
English :
Short walk at the foot of the Abbey in the Garenne du Montglonne with bird names in Mauges patois.
Deutsch :
Kleiner Spaziergang am Fuße der Abtei in der Garenne du Montglonne mit Vogelnamen im Dialekt der Mauges.
Italiano :
Una breve passeggiata ai piedi dell’Abbazia nella Garenne du Montglonne con nomi di uccelli in dialetto di Mauges.
Español :
Un pequeño paseo al pie de la Abadía de la Garenne du Montglonne con nombres de aves en dialecto de Mauges.
2025-04-23