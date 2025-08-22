Sentier d’interprétation « Le Rocher du Manis » /! Fermé temporairement Sèvremoine Maine-et-Loire
Sentier d’interprétation « Le Rocher du Manis » /! Fermé temporairement Sèvremoine Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sentier d’interprétation Le Rocher du Manis ! Fermé temporairement
Espace Naturel Sensible Sentier d’interprétation Le Rocher du Manis ! Fermé temporairement 49710 Sèvremoine Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 2500.0 Tarif :
!!!! Itinéraire fermé jusqu’au 31 décembre 2025 Partez à la rencontre des grimpeurs, là où la rivière a sculpté le granite. Points de vue, et dépaysement garantis !
English :
!!!! Route closed until December 31, 2025 Meet the climbers where the river carved the granite. Viewpoints and a change of scenery guaranteed!
Deutsch :
!!!! Route bis zum 31. Dezember 2025 geschlossen Begegnen Sie den Kletterern dort, wo der Fluss den Granit geformt hat. Aussichtspunkte und Abwechslung sind garantiert!
Italiano :
!!!! Percorso chiuso fino al 31 dicembre 2025 Incontrare gli scalatori dove il fiume ha scavato il granito. Punti panoramici e cambio di scenario garantiti!
Español :
¡¡¡¡!!!! Ruta cerrada hasta el 31 de diciembre de 2025 Conozca a los escaladores donde el río ha tallado el granito. ¡Puntos de vista y cambio de escenario garantizados!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par Anjou tourime