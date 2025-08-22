Sentier d’interprétation Le village de Junas Junas Gard

Sentier d’interprétation Le village de Junas

Sentier d’interprétation Le village de Junas Place de l’avenir 30250 Junas Gard Occitanie

Une balade pour découvrir l’histoire du village et les nombreuses œuvres des tailleurs et sculpteurs de pierre.

English : Interpretation trail The village of Junas

A walk to discover the history of the village and the many works of stone carvers and sculptors.

Deutsch :

Ein Spaziergang, um die Geschichte des Dorfes und die zahlreichen Werke der Steinmetze und Steinbildhauer zu entdecken.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta della storia del villaggio e delle numerose opere di scalpellini e scultori.

Español :

Un paseo para descubrir la historia del pueblo y las numerosas obras de canteros y escultores.

