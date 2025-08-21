Sentier d’interprétation Les merveilles de la garrigue Bois des Lens Combas Gard

Sentier d’interprétation Les merveilles de la garrigue Bois des Lens

Sentier d’interprétation Les merveilles de la garrigue Bois des Lens D999 30250 Combas Gard Occitanie

Une balade ludique dans la garrigue, idéale pour la famille avec des jeux pour découvrir un autre visage de la garrigue.

+33 4 66 80 99 30

English : Les merveilles de la garrigue interpretation trail Bois des Lens

A fun walk through the garrigue, ideal for the whole family, with games to discover a different face of the garrigue.

Deutsch :

Ein spielerischer Spaziergang durch die Garrigue, ideal für die Familie mit Spielen, um ein anderes Gesicht der Garrigue zu entdecken.

Italiano :

Una divertente passeggiata nella gariga, ideale per tutta la famiglia, con giochi per scoprire un volto diverso della gariga.

Español :

Un divertido paseo por la garriga, ideal para toda la familia, con juegos para descubrir una cara diferente de la garriga.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme