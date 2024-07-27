Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique » Excenevex Haute-Savoie

Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique » Excenevex Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique »

Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique » Rue du Port des Pêcheurs 74140 Excenevex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Itinéraire balisé le long du Léman permettant d’apprécier été comme hiver les richesses du littoral lémanique.

Panorama exceptionnel.

Permet l’accès à la plage depuis le village.

http://mairie.excenevex.fr/ +33 4 50 72 89 22

English : Interpretation path along the banks of lake Geneva

Discover the lake and the natural wealth of its shores, discover the geological past of the beach of fine sand and its dunes, its wild-life and its plants.

Deutsch : Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique »

Markierte Route entlang des Genfersees, auf der Sie im Sommer wie im Winter den Reichtum der Genferseeküste genießen können.

Ein außergewöhnliches Panorama.

Ermöglicht den Zugang zum Strand vom Dorf aus.

Italiano :

Un percorso segnalato lungo il lago di Ginevra che permette di apprezzare le ricchezze del litorale vodese sia in estate che in inverno.

Panorama eccezionale.

Permette di accedere alla spiaggia dal villaggio.

Español : Sentier d’interprétation « Les richesses du littoral lémanique »

Una ruta señalizada a lo largo del lago Lemán que permite apreciar las riquezas de la costa del lago Lemán tanto en verano como en invierno.

Un panorama excepcional.

Permite el acceso a la playa desde el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme