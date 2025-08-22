Sentier d’interprétation Natura 2000 du Chaleyras Lus-la-Croix-Haute Drôme

Sentier d’interprétation Natura 2000 du Chaleyras

Sentier d’interprétation Natura 2000 du Chaleyras Le Village 26620 Lus-la-Croix-Haute Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Lus, un petit monde à savourer … Suivez le berger Hyppolite, à la découverte de toutes les saveurs de la nature lussoise sur un parcours où petits et grands découvrent le pays et se laissent prendre au jeu des 8 mises en scène artistiques.

+33 4 92 58 51 85

English : Sentier d’interprétation du Chaleyras

Lus, a little world to enjoy … Follow the shepherd Hyppolite, to the discovery of all the Lussoise nature flavours on a course where young and old discover the country and let themselves get hooked by the 8 artistic staging.

Deutsch : Sentier d’interprétation du Chaleyras

Lus, eine kleine Welt zum Genießen … Folgen Sie dem Schäfer Hyppolite auf seiner Entdeckungsreise durch alle Geschmacksrichtungen der Natur von Lus auf einem Parcours, auf dem Groß und Klein das Land entdecken und sich von den 8 künstlerischen Inszenierungen gefangen nehmen lassen.

Italiano :

Lus, un piccolo mondo da godere… Seguite il pastore Hyppolite, alla scoperta di tutti i sapori della natura di Lussoise in un viaggio in cui grandi e piccini potranno scoprire il paese e lasciarsi coinvolgere dal gioco di 8 ambientazioni artistiche.

Español : Sentier d’interprétation du Chaleyras

Lus, un pequeño mundo para disfrutar… Siga al pastor Hyppolite y descubra todos los sabores de la naturaleza lusitana en un viaje en el que pequeños y mayores podrán descubrir el país y dejarse atrapar por el juego de 8 escenarios artísticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-08-22 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme