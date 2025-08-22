Sentier d’interprétation Sur les pas de Du Bellay

Sentier d’interprétation Sur les pas de Du Bellay 49530 Orée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Sur les pas du célèbre et emblématique auteur de la Renaissance, Joachim Du Bellay, l’itinéraire, ponctué de poésies, traverse plusieurs ambiances paysagères, à Liré

https://www.oreedanjou.fr/ +33 2 40 83 57 49

English :

Following in the footsteps of the famous and emblematic Renaissance author Joachim Du Bellay, the itinerary, punctuated by poems, passes through several landscapes, in Liré

Deutsch :

Auf den Spuren des berühmten und emblematischen Renaissance-Autors Joachim Du Bellay führt die mit Gedichten gespickte Route durch mehrere landschaftliche Stimmungen, in Liré

Italiano :

Seguendo le orme del famoso ed emblematico autore rinascimentale Joachim Du Bellay, il percorso, punteggiato da poesie, si snoda in diversi paesaggi a Liré

Español :

Siguiendo los pasos del célebre y emblemático autor renacentista Joachim Du Bellay, la ruta, jalonada de poemas, recorre diferentes paisajes de Liré

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par Anjou tourime