Sentier d’interprétation « Sur les pas de Du Bellay » Orée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Sur les pas du célèbre et emblématique auteur de la Renaissance, Joachim Du Bellay, l’itinéraire, ponctué de poésies, traverse plusieurs ambiances paysagères, à Liré
https://www.oreedanjou.fr/ +33 2 40 83 57 49
English :
Following in the footsteps of the famous and emblematic Renaissance author Joachim Du Bellay, the itinerary, punctuated by poems, passes through several landscapes, in Liré
Deutsch :
Auf den Spuren des berühmten und emblematischen Renaissance-Autors Joachim Du Bellay führt die mit Gedichten gespickte Route durch mehrere landschaftliche Stimmungen, in Liré
Italiano :
Seguendo le orme del famoso ed emblematico autore rinascimentale Joachim Du Bellay, il percorso, punteggiato da poesie, si snoda in diversi paesaggi a Liré
Español :
Siguiendo los pasos del célebre y emblemático autor renacentista Joachim Du Bellay, la ruta, jalonada de poemas, recorre diferentes paisajes de Liré
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par Anjou tourime