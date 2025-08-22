SENTIER D’INTERPRÉTATION UNESCO ENTRE VIGNES ET MINES Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire

SENTIER D’INTERPRÉTATION UNESCO ENTRE VIGNES ET MINES

SENTIER D’INTERPRÉTATION UNESCO ENTRE VIGNES ET MINES 49290 Chaudefonds-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 5800.0 Tarif :

Un sentier d’interprétation pour découvrir les sites emblématiques de la Corniche Angevine

http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

An interpretation trail to discover the emblematic sites of the Corniche Angevine

Deutsch :

Ein Interpretationspfad, um die emblematischen Orte der Corniche Angevine zu entdecken

Italiano :

Un percorso di interpretazione per scoprire i luoghi emblematici della Corniche Angevine

Español :

Un recorrido de interpretación para descubrir los lugares emblemáticos de la Corniche Angevine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-22 par Anjou tourime