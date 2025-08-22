Sentier du Bandiat Pensol Haute-Vienne

Sentier du Bandiat A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Sentier du Bandiat 87440 Pensol Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16600.0 Tarif :

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier du Bandiat

Deutsch : Sentier du Bandiat

Italiano :

Español : Sentier du Bandiat

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine