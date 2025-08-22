Sentier du Bocard Vialas Lozère

Sentier du Bocard Marche nordique Très facile

Sentier du Bocard La planche 48220 Vialas Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 2488.0 Tarif :

A Vialas, tout près des sites de baignade, dort une impressionnante usine de pierre abandonnée, aux mille voûtes émergeant des ronces…

Très facile

+33 4 66 45 81 94

English :

In Vialas, very close to the bathing sites, lies an impressive abandoned stone factory, with a thousand vaults emerging from the brambles?

Deutsch :

In Vialas, ganz in der Nähe der Badeorte, liegt eine beeindruckende, verlassene Steinfabrik, deren tausend Gewölbe aus dem Brombeergestrüpp herausragen?

Italiano :

A Vialas, molto vicino ai siti balneari, si trova un’impressionante fabbrica di pietra abbandonata, con mille volte che emergono dai rovi?

Español :

En Vialas, muy cerca de las zonas de baño, se encuentra una impresionante fábrica de piedra abandonada, con mil bóvedas que emergen de entre las zarzas..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère