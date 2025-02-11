Sentier du bois des Guillots Xambes Xambes Charente

Sentier du bois des Guillots Xambes Le bourg 16330 Xambes Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’église, le puits, le lavoir et la mairie de Xambes. Balade le long du ruisseau, dans un espace naturel et agréable.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover Xambes church, well, washhouse and town hall. Stroll along the stream in a pleasant, natural setting.

Deutsch :

Entdecken Sie die Kirche, den Brunnen, das Waschhaus und das Rathaus von Xambes. Wanderung entlang des Baches in einem natürlichen und angenehmen Gebiet.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Xambes, il pozzo, il lavatoio e il municipio. Passeggiate lungo il ruscello in un piacevole ambiente naturale.

Español :

Descubra la iglesia, el pozo, el lavadero y el ayuntamiento de Xambes. Pasee junto al arroyo en un agradable entorno natural.

