Sentier du bois des Guillots Xambes Xambes Charente
Sentier du bois des Guillots Xambes Xambes Charente vendredi 1 août 2025.
Sentier du bois des Guillots Xambes
Sentier du bois des Guillots Xambes Le bourg 16330 Xambes Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez l’église, le puits, le lavoir et la mairie de Xambes. Balade le long du ruisseau, dans un espace naturel et agréable.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover Xambes church, well, washhouse and town hall. Stroll along the stream in a pleasant, natural setting.
Deutsch :
Entdecken Sie die Kirche, den Brunnen, das Waschhaus und das Rathaus von Xambes. Wanderung entlang des Baches in einem natürlichen und angenehmen Gebiet.
Italiano :
Scoprite la chiesa di Xambes, il pozzo, il lavatoio e il municipio. Passeggiate lungo il ruscello in un piacevole ambiente naturale.
Español :
Descubra la iglesia, el pozo, el lavadero y el ayuntamiento de Xambes. Pasee junto al arroyo en un agradable entorno natural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme