Sentier du Bois Mesnil Le Coudray-Saint-Germer Oise
Sentier du Bois Mesnil Le Coudray-Saint-Germer Oise vendredi 1 mai 2026.
Sentier du Bois Mesnil A cheval
Sentier du Bois Mesnil Devant l’église et la mairie 60850 Le Coudray-Saint-Germer Oise Hauts-de-France
Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :
Cette randonnée de 16 km vous fera découvrir les paysages vallonnés et verdoyants du Pays de Bray ainsi que ses villages typiques. Entre Puiseux-en-Bray et Fla, profitez d’un point de vue remarquable sur l’Abbaye de Saint-Germer-de-Fly.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sentier du Bois Mesnil
This 16 km hike will take you through the rolling green landscapes of the Pays de Bray and its typical villages. Between Puiseux-en-Bray and Fla, enjoy a remarkable view of the Abbey of Saint-Germer-de-Fly.
Deutsch : Sentier du Bois Mesnil
Diese 16 km lange Wanderung führt Sie durch die hügeligen und grünen Landschaften des Pays de Bray sowie durch seine typischen Dörfer. Zwischen Puiseux-en-Bray und Fla genießen Sie einen bemerkenswerten Ausblick auf die Abtei von Saint-Germer-de-Fly.
Italiano :
Questa passeggiata di 16 km vi porterà attraverso la verde campagna del Pays de Bray e i suoi villaggi tipici. Tra Puiseux-en-Bray e Fla, si gode di una vista straordinaria sull’abbazia di Saint-Germer-de-Fly.
Español : Sentier du Bois Mesnil
Este paseo de 16 km le llevará a través de la verde campiña del Pays de Bray y sus pueblos típicos. Entre Puiseux-en-Bray y Fla, disfrute de una vista excepcional de la abadía de Saint-Germer-de-Fly.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France