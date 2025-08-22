Sentier du Bois Mesnil Le Coudray-Saint-Germer Oise

Sentier du Bois Mesnil Le Coudray-Saint-Germer Oise vendredi 1 mai 2026.

Sentier du Bois Mesnil A cheval

Sentier du Bois Mesnil Devant l’église et la mairie 60850 Le Coudray-Saint-Germer Oise Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 16000.0 Tarif :

Cette randonnée de 16 km vous fera découvrir les paysages vallonnés et verdoyants du Pays de Bray ainsi que ses villages typiques. Entre Puiseux-en-Bray et Fla, profitez d’un point de vue remarquable sur l’Abbaye de Saint-Germer-de-Fly.

 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier du Bois Mesnil

This 16 km hike will take you through the rolling green landscapes of the Pays de Bray and its typical villages. Between Puiseux-en-Bray and Fla, enjoy a remarkable view of the Abbey of Saint-Germer-de-Fly.

Deutsch : Sentier du Bois Mesnil

Diese 16 km lange Wanderung führt Sie durch die hügeligen und grünen Landschaften des Pays de Bray sowie durch seine typischen Dörfer. Zwischen Puiseux-en-Bray und Fla genießen Sie einen bemerkenswerten Ausblick auf die Abtei von Saint-Germer-de-Fly.

Italiano :

Questa passeggiata di 16 km vi porterà attraverso la verde campagna del Pays de Bray e i suoi villaggi tipici. Tra Puiseux-en-Bray e Fla, si gode di una vista straordinaria sull’abbazia di Saint-Germer-de-Fly.

Español : Sentier du Bois Mesnil

Este paseo de 16 km le llevará a través de la verde campiña del Pays de Bray y sus pueblos típicos. Entre Puiseux-en-Bray y Fla, disfrute de una vista excepcional de la abadía de Saint-Germer-de-Fly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France