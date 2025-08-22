Sentier du Cayla Martrin Aveyron

Sentier du Cayla

Sentier du Cayla 12550 Martrin Aveyron Occitanie

Dans un paysage de collines douces, depuis les crêtes de Martrin jusqu’à la vallée du Gos, une balade riche de tout un patrimoine vernaculaire que domine l’église romane du Cayla, aux couleurs lie-de-vin.

English : Cayla Trail

Through a landscape of gentle hills, from the Martrin ridges to the Gos valley, a walk rich in vernacular heritage, dominated by the Romanesque church of Cayla, with its burgundy hues.

Deutsch :

In einer sanften Hügellandschaft, von den Bergrücken von Martrin bis zum Tal des Gos, eine Wanderung, die reich an einem ganzen vernakulären Erbe ist, das von der romanischen Kirche von Le Cayla mit ihren weinroten Farben dominiert wird.

Italiano :

In un paesaggio di dolci colline, dalle creste del Martrin alla valle del Gos, una passeggiata ricca di patrimonio vernacolare dominata dalla chiesa romanica color vino di Le Cayla.

Español : Sendero del Cayla

En un paisaje de suaves colinas, desde las crestas de Martrin hasta el valle del Gos, un paseo lleno de patrimonio vernacular, dominado por la iglesia románica de Cayla, con sus tonos color vino.

