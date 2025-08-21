SENTIER DU CHASTELAS Vialas Lozère

SENTIER DU CHASTELAS Marche nordique Facile

SENTIER DU CHASTELAS Office de tourisme 48220 Vialas Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 8000.0 Tarif :

Très belle randonnée sur les hauteurs de Nojaret où l’on accède au Chastelas, ancien site du château de Montclar. Très beau panorama sur ce lieu chargé d’histoires ! Vous marcherez sous les châtaigniers et les pins, sur les traces de chemins très fréquentés par le passé pour passer le stratégique col de Montclar. Tout était cultivé et les échanges nombreux.

+33 4 66 45 81 94

English :

A beautiful hike on the heights of Nojaret to reach the Chastelas, the former site of Montclar castle. Beautiful panoramic views of this historic site! You’ll be walking under chestnut and pine trees, following the traces of paths once used to cross the strategic Montclar pass. Everything was cultivated and traded.

Deutsch :

Sehr schöne Wanderung auf den Höhen von Nojaret, wo man zum Chastelas, dem ehemaligen Standort des Schlosses von Montclar, gelangt. Sehr schönes Panorama auf diesen geschichtsträchtigen Ort! Sie wandern unter Kastanien und Kiefern auf den Spuren von Wegen, die in der Vergangenheit stark frequentiert wurden, um den strategischen Col de Montclar zu überqueren. Alles wurde bewirtschaftet und es wurde viel gehandelt.

Italiano :

Una bella escursione sulle alture di Nojaret fino alle Chastelas, l’antico sito del castello di Montclar. Un bel panorama su questo luogo ricco di storia! Camminerete sotto castagni e pini, seguendo le tracce dei sentieri che in passato erano molto frequentati per attraversare lo strategico passo di Montclar. Tutto era coltivato e c’erano molti scambi commerciali.

Español :

Una hermosa excursión por las alturas de Nojaret hasta las Chastelas, antiguo emplazamiento del castillo de Montclar. Un hermoso panorama de este lugar cargado de historia Caminarás bajo castaños y pinos, siguiendo las huellas de senderos muy frecuentados en el pasado para atravesar el estratégico puerto de Montclar. Todo estaba cultivado y había mucho comercio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-12 par CDT Lozère