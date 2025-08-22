Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le centre nautique Écluzelles Eure-et-Loir

Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le centre nautique A pieds

Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le centre nautique Rue de l’étang 28500 Écluzelles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 1900.0 Tarif :

Sentier non balisé. Après une montée un peu sportive retournez-vous pour découvrir une vue imprenable sur le plan d’eau. Ce sentier est une invitation à la découverte ludique qui peut se terminer en pause rafraîchissante en terrasse, au Centre nautique du Drouais, à la belle saison.

English :

Unmarked path. After a somewhat strenuous climb, turn around to discover a breathtaking view of the lake. This trail is an invitation to playful discovery that can end with a refreshing break on the terrace of the Centre nautique du Drouais in fine weather.

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg. Nach einem etwas sportlichen Aufstieg drehen Sie sich um und entdecken einen atemberaubenden Blick auf die Wasserfläche. Dieser Pfad lädt zu einer spielerischen Entdeckungsreise ein, die in der schönen Jahreszeit mit einer erfrischenden Pause auf der Terrasse des Centre n

Italiano :

Sentiero non segnato. Dopo una salita un po’ faticosa, si gira per scoprire una vista mozzafiato sul lago. Questo percorso è un modo divertente per scoprire la zona e, in caso di bel tempo, può concludersi con una pausa rinfrescante sulla terrazza del Centre Nautique du Drouais.

Español :

Sendero sin señalizar. Después de una subida algo agotadora, dé la vuelta para descubrir una vista impresionante del lago. Este sendero es una forma divertida de descubrir la zona, y puede terminar con un refrescante descanso en la terraza del Centre nautique du Drouais cuando hace buen tiempo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire