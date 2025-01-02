Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le marais Écluzelles Eure-et-Loir

Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le marais Écluzelles Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le marais A pieds

Sentier du coteau d’Ecluzelles vers le marais Rue de l’étang 28500 Écluzelles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Sentier non balisé.

Vue imprenable sur le plan d’eau et la zone naturelle du marais. Le coteau offre une diversité d’orchidées sauvages, et d’insectes remarquables. Le site intègre l’espace naturel sensible de Mézières Ecluzelles Charpont.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82adb70b31/sentier-du-coteau-decluzelles-vers-le-marais

English :

Unmarked path.

Breathtaking views over the lake and the natural marsh area. The hillside offers a diversity of wild orchids and remarkable insects. The site is part of the Mézières Ecluzelles Charpont sensitive natural area.

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg.

Atemberaubende Aussicht auf die Wasserfläche und das Naturgebiet des Sumpfes. Der Hang bietet eine Vielfalt an wilden Orchideen und bemerkenswerten Insekten. Der Standort integriert den sensiblen Naturraum Mézières Ecluzelles Charpont.

Italiano :

Sentiero non segnato.

Vista mozzafiato sul lago e sulla zona palustre naturale. La collina ospita una grande varietà di orchidee selvatiche e insetti notevoli. Il sito fa parte dell’area naturale sensibile Mézières Ecluzelles Charpont.

Español :

Sendero sin señalizar.

Impresionantes vistas sobre el lago y la zona pantanosa natural. La ladera alberga una gran variedad de orquídeas silvestres e insectos notables. El lugar forma parte del espacio natural sensible de Mézières Ecluzelles Charpont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire