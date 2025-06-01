Sentier du Fort des Epesses Gennes Doubs

Sentier du Fort des Epesses Gennes Doubs vendredi 1 août 2025.

Sentier du Fort des Epesses A pieds Difficile

Sentier du Fort des Epesses Rue de Besançon 25660 Gennes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9600.0

A travers ces chemins boisés, ce sentier vous fera découvrir deux arbres présidents, un chêne et un sapin, mais aussi le fort des Epesses (fortification du 19ème siècle). Attention toutefois au dénivelé important tout le long du sentier.

Difficile

English :

Through these wooded paths, this trail will make you discover two presidents trees, an oak and a fir, but also the fort of Epesses (fortification of the 19th century). Be careful, however, because of the significant difference in level all along the trail.

Deutsch :

Auf diesem Weg können Sie zwei prägende Bäume, eine Eiche und eine Tanne, sowie das Fort Les Epesses (eine Festung aus dem 19. Jahrhundert) entdecken. Achten Sie jedoch auf den erheblichen Höhenunterschied entlang des gesamten Weges.

Italiano :

Attraverso questi sentieri boscosi, il sentiero vi condurrà a due alberi presieduti, una quercia e un abete, e al forte di Les Epesses (fortificazione del XIX secolo). Attenzione, però, al notevole dislivello del percorso.

Español :

A través de estos caminos arbolados, este sendero le llevará a dos árboles presidentes, un roble y un abeto, así como al fuerte de Les Epesses (fortificación del siglo XIX). Cuidado, sin embargo, con el importante desnivel que hay a lo largo del sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data