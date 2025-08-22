Sentier du Fort et des Batteries Besançon Doubs
Itinéraire remarquable à connotation militaire, qui rappellera l’époque des fantassins et autres artilleurs. Parcours qui alliera passage en sous-bois et ouverture du paysage sur des points de vue exceptionnels.
Difficile
English :
Remarkable itinerary with a military connotation, which will remind the time of the infantrymen and other artillerymen. The route will combine passage through undergrowth and opening up the landscape to exceptional viewpoints.
Deutsch :
Bemerkenswerte Route mit militärischem Charakter, die an die Zeit der Infanteristen und Artilleristen erinnert. Die Strecke führt durch Unterholz und bietet gleichzeitig eine offene Landschaft mit außergewöhnlichen Aussichtspunkten.
Italiano :
Notevole percorso dalla connotazione militare, che ricorda l’epoca dei fanti e degli altri artiglieri. Il percorso combina sottobosco e apertura del paesaggio a punti panoramici eccezionali.
Español :
Notable ruta de connotación militar, que recuerda la época de los soldados de infantería y otros artilleros. La ruta combina la maleza y la apertura del paisaje hacia miradores excepcionales.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data