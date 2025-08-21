Sentier du Galop La Chapelle La Chapelle Charente

Sentier du Galop La Chapelle

Sentier du Galop La Chapelle Carrefour du Calvaire ( derrière la mairie) Parking de la mairie 16140 La Chapelle Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le bourg de la Chapelle et la boucle naturelle de la Charente. Visitez le jolie hameau du Fouilloux.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover the village of La Chapelle and the natural loop of the Charente. Visit the pretty hamlet of Le Fouilloux.

Deutsch :

Entdecken Sie die Marktstadt La Chapelle und die natürliche Flussschleife der Charente. Besuchen Sie den hübschen Weiler Le Fouilloux.

Italiano :

Scoprite il villaggio di La Chapelle e l’anello naturale della Charente. Visitate il grazioso borgo di Le Fouilloux.

Español :

Descubra el pueblo de La Chapelle y el bucle natural de la Charente. Visite la bonita aldea de Le Fouilloux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme