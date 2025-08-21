Sentier du Galop La Chapelle La Chapelle Charente
Sentier du Galop La Chapelle La Chapelle Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier du Galop La Chapelle
Sentier du Galop La Chapelle Carrefour du Calvaire ( derrière la mairie) Parking de la mairie 16140 La Chapelle Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le bourg de la Chapelle et la boucle naturelle de la Charente. Visitez le jolie hameau du Fouilloux.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the village of La Chapelle and the natural loop of the Charente. Visit the pretty hamlet of Le Fouilloux.
Deutsch :
Entdecken Sie die Marktstadt La Chapelle und die natürliche Flussschleife der Charente. Besuchen Sie den hübschen Weiler Le Fouilloux.
Italiano :
Scoprite il villaggio di La Chapelle e l’anello naturale della Charente. Visitate il grazioso borgo di Le Fouilloux.
Español :
Descubra el pueblo de La Chapelle y el bucle natural de la Charente. Visite la bonita aldea de Le Fouilloux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07