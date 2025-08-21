SENTIER DU GARDONNET Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

SENTIER DU GARDONNET Marche nordique Difficulté moyenne

SENTIER DU GARDONNET Parking sous la mairie 48160 Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 6700.0 Tarif :

Ce sentier relie deux parties de la commune de Saint-Hilaire-de-Lavit. Longtemps parcouru par les habitants, par les troupeaux et par le facteur pour aller d’un hameau à l’autre ou vers les moulins, il est resté caché pendant de nombreuses années. Il recèle une grande diversité de points de vue entre le fond des vallons et les passages de crête, montre les hameaux, l’usage des terres et de l’eau.

+33 4 66 45 81 94

English :

This path links two parts of the Saint-Hilaire-de-Lavit commune. Long used by local residents, herds and the letter carrier to get from one hamlet to another or to the mills, it remained hidden for many years. It offers a wide variety of viewpoints, from valley bottoms to ridge crossings, showing the hamlets and the use of land and water.

Deutsch :

Dieser Pfad verbindet zwei Teile der Gemeinde Saint-Hilaire-de-Lavit. Er wurde lange Zeit von den Bewohnern, den Herden und dem Postboten von einem Weiler zum anderen oder zu den Mühlen zurückgelegt und war viele Jahre lang verborgen. Er birgt eine große Vielfalt an Aussichtspunkten zwischen dem Talgrund und den Kammübergängen, zeigt die Weiler, die Nutzung des Landes und des Wassers.

Italiano :

Questo sentiero collega due parti del comune di Saint-Hilaire-de-Lavit. È stato a lungo utilizzato dalla gente del posto, dalle mandrie e dal postino per andare da una frazione all’altra o ai mulini, ma è rimasto nascosto per molti anni. Offre un’ampia varietà di punti di vista, dal fondovalle all’attraversamento di creste, mostrando le frazioni e l’uso della terra e dell’acqua.

Español :

Este camino une dos partes del municipio de Saint-Hilaire-de-Lavit. Utilizado durante muchos años por los lugareños, los rebaños y el cartero para ir de una aldea a otra o a los molinos, ha permanecido oculto durante muchos años. Ofrece una gran variedad de puntos de vista, desde el fondo del valle hasta los cruces de las crestas, mostrando las aldeas y el uso de la tierra y el agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par CDT Lozère