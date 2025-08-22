Sentier du Golf La Chevillotte Doubs

Sentier du Golf A pieds Difficulté moyenne

Sentier du Golf Mairie de la Chevillotte 25620 La Chevillotte Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8600.0 Tarif :

Avec un dénivelé de 85 mètres et une distance 8,6km, ce sentier vous fera passer à travers plusieurs forêts boisées et vous pourrez traverser les villages de la Chevillotte et de Mamirolle. Pendant une partie du parcours, le sentier longe un terrain de golf.

Difficulté moyenne

https://www.grandes-heures-nature.fr/activites/marcher/

English :

With a difference in elevation of 85 meters and a distance of 8.6 km, this trail will take you through several wooded forests and you will pass through the villages of La Chevillotte and Mamirolle. During a part of the trail, the path goes along a golf course.

Deutsch :

Mit einem Höhenunterschied von 85 Metern und einer Länge von 8,6 km führt dieser Weg durch mehrere bewaldete Wälder und Sie kommen durch die Dörfer La Chevillotte und Mamirolle. Während eines Teils der Strecke führt der Pfad an einem Golfplatz vorbei.

Italiano :

Con un dislivello di 85 metri e una distanza di 8,6 km, questo sentiero attraversa diversi boschi e i villaggi di La Chevillotte e Mamirolle. Per una parte del percorso, il sentiero costeggia un campo da golf.

Español :

Con un desnivel de 85 metros y una distancia de 8,6 km, este sendero le lleva a través de varios bosques arbolados y puede pasar por los pueblos de La Chevillotte y Mamirolle. Durante una parte del recorrido, el sendero discurre junto a un campo de golf.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data