Sentier du grand parc Guizengeard Charente

Guizengeard est une commune limitrophe de la Charente-Maritime au paysage de lande où prédominent des bois constituant la forêt de la Double saintongeaise, appelée forêt de Chaux.
Guizengeard is a commune bordering the Charente-Maritime with the landscape of moor where predominant woods constituting the forest of Double saintongeaise, called forest of Lime.
Guizengeard ist eine an die Charente-Maritime angrenzende Gemeinde mit einer Heidelandschaft, in der Wälder vorherrschen, die den Wald der Double saintongeaise, den sogenannten Wald von Chaux, bilden.
Guizengeard è un comune al confine con la Charente-Maritime, con un paesaggio di brughiera dominato dai boschi che costituiscono la foresta Double saintongeaise, nota come foresta della Chaux.
Guizengeard es un municipio limítrofe con Charente-Maritime, con un paisaje de páramos dominado por los bosques que componen el bosque de la Doble Saintongeaise, conocido como bosque de Chaux.
