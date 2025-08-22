Sentier du Joudron Arvillard Savoie
Sentier du Joudron
Sentier du Joudron Hameau du Molliet 73110 Arvillard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez l’histoire de l’exploitation du fer dans le massif de Belledonne, en parcourant ce sentier thématique.Promenade patrimoniale et familiale, le long du torrent du Joudron.
http://www.tourisme.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12
English :
Learn about the working of iron in the Massif of Belledonne, by walking through this thematic path. Family and historical walk along the Joudron stream.
Deutsch :
Entdecken Sie auf diesem Themenpfad die Geschichte der Eisengewinnung im Belledonne-Massiv. Erbgut- und familienfreundliche Wanderung entlang des Wildbachs Joudron.
Italiano :
Scoprite la storia dell’estrazione del ferro nel massiccio di Belledonne percorrendo questo sentiero tematico, una passeggiata patrimoniale per famiglie, lungo il torrente Joudron.
Español :
Descubra la historia de la minería del hierro en el macizo de Belledonne recorriendo este sendero temático, de carácter patrimonial y familiar, a lo largo del arroyo Joudron.
