Sentier du Joudron Arvillard Savoie

Sentier du Joudron Hameau du Molliet 73110 Arvillard Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’histoire de l’exploitation du fer dans le massif de Belledonne, en parcourant ce sentier thématique.Promenade patrimoniale et familiale, le long du torrent du Joudron.

Learn about the working of iron in the Massif of Belledonne, by walking through this thematic path. Family and historical walk along the Joudron stream.

Entdecken Sie auf diesem Themenpfad die Geschichte der Eisengewinnung im Belledonne-Massiv. Erbgut- und familienfreundliche Wanderung entlang des Wildbachs Joudron.

Scoprite la storia dell’estrazione del ferro nel massiccio di Belledonne percorrendo questo sentiero tematico, una passeggiata patrimoniale per famiglie, lungo il torrente Joudron.

Descubra la historia de la minería del hierro en el macizo de Belledonne recorriendo este sendero temático, de carácter patrimonial y familiar, a lo largo del arroyo Joudron.

