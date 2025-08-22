Sentier du Lièvre aux Prioux Randonnée pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie

Sentier du Lièvre aux Prioux Randonnée pédestre en boucle

Sentier du Lièvre aux Prioux Randonnée pédestre en boucle 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une promenade familiale à partir du hameau des Prioux avec de très belles vues sur la vallée de Chavière et sur la barre glaciaire du Dôme des Nants

https://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08

English : Sentier du Lièvre aux Prioux Loop walk

On this family hike starting in Les Prioux enjoy fantastic views of Chavière Valley and the seracs from the glacier capping Dôme des Nants.

Eine Familienwanderung ab dem Weiler Prioux mit sehr schönen Ausblicken auf das Tal von Chavière und den Gletscherriegel des Dôme des Nants

Una passeggiata per famiglie dalla frazione di Les Prioux con una splendida vista sulla valle della Chavière e sul bar del ghiacciaio Dôme des Nants

Español : Sentier du Lièvre aux Prioux Paseo circular

Un paseo familiar desde la aldea de Les Prioux con hermosas vistas sobre el valle de la Chavière y la barra glaciar del Dôme des Nants.

