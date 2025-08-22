Sentier du littoral Port Miramar / Les salins d’Hyères La Londe-les-Maures Var
Sentier du littoral Plage Miramar Les salins d’Hyères
Sentier du littoral Plage Miramar Les salins d’Hyères Plage Miramar 83250 La Londe-les-Maures Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Promenade accessible le long des vieux salins.
+33 4 94 01 53 10
English : Coastal path: Plage Miramar Les salins d’Hyères
Accessible walk along the old salt marshes.
Deutsch : Küstenpfad: Strand Miramar Les salins d’Hyères
Barrierefreier Spaziergang entlang der alten Salinen.
Italiano :
Passeggiata accessibile lungo le antiche saline.
Español : Sentier du littoral Port Miramar Les salins d’Hyères
Paseo accesible por las antiguas salinas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05