Sentier du loup La Rochette Charente

Sentier du loup

Sentier du loup Plce du Château de La Rochette 16110 La Rochette Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Parcours découverte sur le thème du loup, en référence à un événement tragique survenu dans la commune en 1874. La parcours vous emmène de hameau en hameau, jusqu’en lisière de forêt.

https://www.larochette16.fr/ +33 5 45 63 90 76

English :

Discovery trail on the theme of the wolf, in reference to a tragic event that took place in the commune in 1874. The trail takes you from hamlet to hamlet, right up to the edge of the forest.

Deutsch :

Entdeckungspfad zum Thema Wolf, in Anlehnung an ein tragisches Ereignis, das sich 1874 in der Gemeinde ereignet hat. Der Rundgang führt Sie von Weiler zu Weiler bis zum Waldrand.

Italiano :

Un percorso di scoperta sul tema del lupo, in riferimento a un tragico evento avvenuto nel comune nel 1874. Il percorso si snoda di frazione in frazione, fino al limite della foresta.

Español :

Un sendero de descubrimiento sobre el tema del lobo, en referencia a un trágico suceso que tuvo lugar en el municipio en 1874. El sendero te lleva de aldea en aldea, hasta la linde del bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme