Sentier du marais d’Ecluzelles Écluzelles Eure-et-Loir

Sentier du marais d'Ecluzelles Rue de l'étang 28500 Écluzelles Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Sentier non balisé.

Situé dans la vallée de l’Eure au sud de Dreux, l’étang d’Ecluzelles est l’endroit idéal pour apprendre à reconnaître les oiseaux d’eau notamment l’hiver. N’oubliez pas vos jumelles !

Le site intègre l’espace naturel sensible de Mézières Ecluzelles Charpont.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82ae01fbd4/sentier-du-marais-decluzelles

English :

Unmarked trail.

Located in the Eure valley south of Dreux, the Ecluzelles pond is the ideal place to learn to recognize water birds, especially in winter. Don’t forget your binoculars!

The site is part of the Mézières Ecluzelles Charpont sensitive natural area.

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg.

Der im Eure-Tal südlich von Dreux gelegene Etang d’Ecluzelles ist ein idealer Ort, um zu lernen, wie man Wasservögel vor allem im Winter erkennt. Vergessen Sie Ihr Fernglas nicht!

Der Standort ist Teil des sensiblen Naturraums Mézières Ecluzelles Charpont.

Italiano :

Sentiero non segnalato.

Situato nella valle dell’Eure a sud di Dreux, lo stagno di Ecluzelles è il luogo ideale per imparare ad avvistare gli uccelli acquatici, soprattutto in inverno. Non dimenticate il binocolo!

Il sito fa parte dell’area naturale sensibile Mézières Ecluzelles Charpont.

Español :

Sendero sin señalizar.

Situado en el valle del Eure, al sur de Dreux, el estanque de Ecluzelles es el lugar ideal para aprender a observar aves acuáticas, sobre todo en invierno. No olvide sus prismáticos

El lugar forma parte del espacio natural sensible de Mézières Ecluzelles Charpont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire