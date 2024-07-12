SENTIER DU MARTINET Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

SENTIER DU MARTINET Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère vendredi 1 août 2025.

SENTIER DU MARTINET Marche nordique Facile

SENTIER DU MARTINET D983 48330 Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère Occitanie

Durée : 80 Distance : 2200.0 Tarif :

Le sentier que vous allez emprunter met en valeur la forêt cévenole. À travers plusieurs points, partez à la découverte de différents arbres et appréciez la diversité des paysages en vous imprégnant de l’histoire du lieu !

Facile

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

The trail you’re about to take highlights the Cévennes forest. At various points, you can discover different trees and enjoy the diversity of the landscape, while soaking up the history of the area!

Deutsch :

Der Weg, den Sie gehen werden, hebt den Wald der Cevennen hervor. Entdecken Sie an verschiedenen Punkten verschiedene Bäume und genießen Sie die Vielfalt der Landschaft, während Sie die Geschichte des Ortes kennenlernen!

Italiano :

Il percorso che state per intraprendere mette in evidenza la foresta delle Cévennes. Lungo il percorso ci sono diversi punti in cui è possibile scoprire diversi alberi, godere della diversità del paesaggio e conoscere la storia della zona!

Español :

El sendero que va a recorrer pone de relieve el bosque de las Cevenas. Hay varios puntos en el camino donde podrá descubrir los diferentes árboles y disfrutar de la diversidad del paisaje mientras se empapa de la historia de la zona

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-12 par CDT Lozère