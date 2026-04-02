Sentier du Mène Bru Épenède Charente

Sentier du Mène Bru

Sentier du Mène Bru Place de la mairie 16490 Épenède Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Distance 5.5 km.

Couleur de balisage jaune.

https://www.tourisme-charentelimousine.fr/ +33 5 45 84 22 22

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English :

Distance 5.5 km.

Marking color: yellow.

Deutsch :

Entfernung: 5,5 km.

Farbe der Markierung: Gelb.

Italiano :

Distanza: 5,5 km.

Colore della marcatura: giallo.

Español :

Distancia: 5,5 km.

Color del marcado: amarillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme