Sentier du Mène Bru Épenède Charente
Sentier du Mène Bru Épenède Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier du Mène Bru
Sentier du Mène Bru Place de la mairie 16490 Épenède Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Distance 5.5 km.
Couleur de balisage jaune.
https://www.tourisme-charentelimousine.fr/ +33 5 45 84 22 22
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English :
Distance 5.5 km.
Marking color: yellow.
Deutsch :
Entfernung: 5,5 km.
Farbe der Markierung: Gelb.
Italiano :
Distanza: 5,5 km.
Colore della marcatura: giallo.
Español :
Distancia: 5,5 km.
Color del marcado: amarillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme
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