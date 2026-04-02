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Sentier du Mène Bru Épenède Charente

Sentier du Mène Bru Épenède Charente vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Sentier du Mène Bru Épenède

Adresse : Épenède

Ville : 16490 Épenède

Département : Charente

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Sentier du Mène Bru

Sentier du Mène Bru Place de la mairie 16490 Épenède Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Distance 5.5 km.
Couleur de balisage jaune.

https://www.tourisme-charentelimousine.fr/   +33 5 45 84 22 22

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English :

Distance 5.5 km.
Marking color: yellow.

Deutsch :

Entfernung: 5,5 km.
Farbe der Markierung: Gelb.

Italiano :

Distanza: 5,5 km.
Colore della marcatura: giallo.

Español :

Distancia: 5,5 km.
Color del marcado: amarillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme

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