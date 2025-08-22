Sentier du Menhir Armaillé Maine-et-Loire

Sentier du Menhir

Sentier du Menhir 49420 Armaillé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Sillonez la campagne de l’Anjou bleu en emprutant le sentier de randonnée du menhir à Armaillé. Au départ de ce joli petit village fleuri, vous partirez sur les chemins à la rencontre de moulins et de l’imposant menhir de Pierre-Frite haut de 5 mètres.

http://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Criss-cross the countryside of the Anjou bleu by taking the menhir hiking trail in Armaillé. Starting from this pretty little flowery village, you will go on the paths to meet mills and the imposing menhir of Pierre-Frite 5 meters high.

Deutsch :

Durchstreifen Sie die Landschaft des blauen Anjou auf dem Menhir-Wanderweg in Armaillé. Von diesem hübschen, blumengeschmückten Dörfchen aus wandern Sie auf den Wegen vorbei an Mühlen und dem imposanten, 5 Meter hohen Menhir von Pierre-Frite .

Italiano :

Attraversate la campagna dell’Anjou bleu percorrendo il sentiero dei menhir ad Armaillé. Partendo da questo grazioso paesino in fiore, si parte lungo i sentieri per incontrare i mulini e l’imponente menhir di Pierre-Frite , alto 5 metri.

Español :

Atraviese la campiña de Anjou bleu realizando la ruta de senderismo del menhir en Armaillé. Partiendo de este bonito pueblecito en flor, partirá por los senderos hasta encontrar los molinos y el imponente menhir de 5 metros de altura de Pierre-Frite .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime