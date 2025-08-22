Sentier du Menhir Druye Indre-et-Loire

Sentier du Menhir A pieds

Sentier du Menhir 37190 Druye Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 13500.0 Tarif :

Sentier urbain: le paysage de Champagne offre de larges horizons ponctués par les massifs boisés qui occupent le quart du territoire de Druye dont le nom gaulois signifie chêne .

https://www.tours-tourisme.fr/ +33 2 47 70 37 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menhir Trail

The ‘Champagne’ landscape offers broad horizons punctuated by the wooded massifs that occupy a quarter of the territory of Druye, whose Gallic name means ‘oak’. This trail leads to the menhir of the Pierre aux Joncs and allows you to discover the diversity of the local villages.

Deutsch : Menhirweg

Stadtpfad: Die Landschaft der Champagne bietet weite Horizonte, die von den bewaldeten Massiven unterbrochen werden, die ein Viertel des Territoriums von Druye einnehmen, dessen gallischer Name Eiche bedeutet.

Italiano :

Percorso urbano: il paesaggio Champagne offre ampi orizzonti punteggiati dai massicci boscosi che occupano un quarto del territorio di Druye, il cui nome gallico significa quercia .

Español : Sendero del Menhir

Recorrido urbano: el paisaje de Champagne ofrece amplios horizontes jalonados por los macizos boscosos que ocupan una cuarta parte del territorio de Druye, cuyo nombre galo significa roble .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire