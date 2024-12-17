SENTIER DU MOULIN DE SALSON Ventalon en Cévennes Lozère

SENTIER DU MOULIN DE SALSON Ventalon en Cévennes Lozère vendredi 1 août 2025.

SENTIER DU MOULIN DE SALSON Marche nordique Difficulté moyenne

SENTIER DU MOULIN DE SALSON Vimbouches 48240 Ventalon en Cévennes Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 7000.0 Tarif :

Boucle autour de la haute vallée du Gardon, découverte des hameaux sur le versant Est du Bougès, entre bruyères et châtaigniers.

Difficulté moyenne

+33 4 66 45 81 94

English :

Loop around the upper Gardon valley, discovering the hamlets on the eastern slopes of Le Bougès, between heather and chestnut trees.

Deutsch :

Rundwanderung um das obere Gardon-Tal, Entdeckung der Weiler am Osthang des Bougès, zwischen Heidekraut und Kastanienbäumen.

Italiano :

Percorrete l’alta valle del Gardon, scoprendo le frazioni sul versante orientale di Le Bougès, tra erica e castagni.

Español :

Bucle alrededor del alto valle del Gardon, descubriendo las aldeas de la vertiente oriental de Le Bougès, entre brezos y castaños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par CDT Lozère