Sentier du parc de Gourdez et bois de Morancez Morancez Eure-et-Loir

Sentier du parc de Gourdez et bois de Morancez A pieds

Sentier du parc de Gourdez et bois de Morancez Rue du Gourdez 28630 Morancez Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 1700.0 Tarif :

Ce parcours offre diverses ambiances forestière et de plaine.

Une partie du parc est traversée par un aqueduc souterrain romain Le Crotaux-Fées , qui amenait à Chartres l’eau des sources d’Houdouenne. Le site intègre l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eure. Sentier non balisé.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82af67d3d4/sentier-du-parc-de-gourdez-et-bois-de-morancez

English :

This trail offers a variety of forest and plain environments.

Part of the park is traversed by a Roman underground aqueduct, Le Crotaux-Fées , which brought water to Chartres from the Houdouenne springs. The site is part of the Espace Naturel Sensitive de la Vallée de l’Eure. Unmarked path.

Deutsch :

Dieser Weg bietet verschiedene Wald- und Flachlandatmosphären.

Ein Teil des Parks wird von einem unterirdischen römischen Aquädukt Le Crotaux-Fées durchquert, das das Wasser der Quellen von Houdouenne nach Chartres brachte. Der Park ist Teil des sensiblen Naturraums des Eure-Tals. Nicht markierte

Italiano :

Questo percorso offre una varietà di ambienti forestali e di pianura.

Una parte del parco è attraversata da un acquedotto sotterraneo romano, Le Crotaux-Fées , che portava l’acqua a Chartres dalle sorgenti di Houdouenne. Il sito fa parte dell’area naturale sensibile della valle dell’Eure. Sentiero

Español :

Esta ruta ofrece una variedad de entornos forestales y de llanura.

Parte del parque está atravesado por un acueducto subterráneo romano, Le Crotaux-Fées , que llevaba agua a Chartres desde los manantiales de Houdouenne. El lugar forma parte del espacio natural sensible del valle del Eure. Sendero

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire