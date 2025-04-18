Sentier du patrimoine de Teissières-lès-Bouliès Teissières-lès-Bouliès Cantal
Sentier du patrimoine de Teissières-lès-Bouliès Teissières-lès-Bouliès Cantal vendredi 1 août 2025.
Sentier du patrimoine de Teissières-lès-Bouliès
15130 Teissières-lès-Bouliès Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
C’est le sentier des promeneurs du dimanche qui permet d’admirer quelques-uns des éléments du patrimoine vernaculaire four à bois, fontaine à crémaillère, croix, sécadou, travail et atelier municipal.
https://www.teissieres-les-boulies.fr/ +33 4 71 62 60 47
English : Teissières-lès-Bouliès heritage trail
This is a path for Sunday walkers, who can admire some of the vernacular heritage features: the wood-fired oven, the cogwheel fountain, the cross, the secadou, the work and the municipal workshop.
Deutsch :
Es ist der Weg der Sonntagsspaziergänger, auf dem man einige der Elemente des volkstümlichen Erbes bewundern kann: Holzofen, Zahnradbrunnen, Kreuz, Secadou, Arbeit und Gemeindewerkstatt.
Italiano :
Questo è il percorso per gli escursionisti della domenica, che possono ammirare alcuni elementi del patrimonio vernacolare: il forno a legna, la fontana a ruota dentata, la croce, il secadou, il lavoro e l’officina comunale.
Español :
Es el camino de los domingueros, que pueden admirar algunos elementos del patrimonio vernáculo: el horno de leña, la fuente de rueda dentada, la cruz, el secadou, la obra y el taller municipal.
