Sentier du pays Moltonais Mouton Mouton Charente

Sentier du pays Moltonais Mouton

Sentier du pays Moltonais Mouton Place de l’église Saint-Martial 16460 Mouton Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez un joli village, typique du Nord Charente.et admirez le point de vue sur la Charente.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Discover a pretty village, typical of the Nord Charente region, and admire the view over the Charente.

Deutsch :

Entdecken Sie ein hübsches Dorf, das typisch für die Nord-Charente ist.und bewundern Sie den Ausblick auf die Charente.

Italiano :

Scoprite un grazioso villaggio, tipico della Charente settentrionale, e ammirate la vista sulla Charente.

Español :

Descubra un bonito pueblo, típico de la Charente septentrional, y admire las vistas sobre la Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme