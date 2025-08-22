Sentier du pays Moltonais Mouton Mouton Charente
Sentier du pays Moltonais Mouton Place de l’église Saint-Martial 16460 Mouton Charente Nouvelle-Aquitaine
Découvrez un joli village, typique du Nord Charente.et admirez le point de vue sur la Charente.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover a pretty village, typical of the Nord Charente region, and admire the view over the Charente.
Deutsch :
Entdecken Sie ein hübsches Dorf, das typisch für die Nord-Charente ist.und bewundern Sie den Ausblick auf die Charente.
Italiano :
Scoprite un grazioso villaggio, tipico della Charente settentrionale, e ammirate la vista sulla Charente.
Español :
Descubra un bonito pueblo, típico de la Charente septentrional, y admire las vistas sobre la Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme