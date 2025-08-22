Sentier du plan d’eau de Barjouville Barjouville Eure-et-Loir

Sentier du plan d’eau de Barjouville A pieds

Sentier du plan d’eau de Barjouville Rue des Patis 28630 Barjouville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 60 Distance : 1500.0 Tarif :

Sentier non balisé. Accessible aux poussettes. Ce parcours a été aménagé pour découvrir les arbres de fond de vallée notamment ceux taillés en trognes ou têtards. Le sens du parcours permet de terminer sur une aire de jeux. Le site intègre l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eure

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ff82df256f79/sentier-du-plan-deau-de-barjouville

English :

Unmarked trail. Accessible to baby carriages. This trail has been designed to help you discover the trees at the bottom of the valley, in particular those pruned into trognes or pollards. The path ends at a playground. The site is part of the Espace Naturel Sensitive de la Vallée de l’Eure

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg. Für Kinderwagen zugänglich. Dieser Weg wurde angelegt, um die Bäume der Talsohle zu entdecken, insbesondere diejenigen, die als Trognes oder Köpfe beschnitten wurden. Die Richtung des Weges ermöglicht es, auf einem Spielplatz zu enden. Der Standort gehört zum sensiblen N

Italiano :

Sentiero non segnalato. Accessibile ai passeggini. Questo sentiero è stato concepito per scoprire gli alberi del fondovalle, in particolare quelli che sono stati potati in trogne o pollard. Il sentiero termina in un’area giochi. Il sito fa parte dell’area naturale sensibile della valle dell’Eure

Español :

Sendero sin señalizar. Accesible para cochecitos de niños. Este sendero ha sido diseñado para descubrir los árboles del fondo del valle, en particular los que han sido podados en trognes o pollards. El sendero termina en una zona de juegos. El lugar forma parte del espacio natural sensible del vall

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire