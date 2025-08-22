Sentier du Plessis au Prieuré La Riche Indre-et-Loire

Sentier du Plessis au Prieuré A pieds

Sentier du Plessis au Prieuré 37520 La Riche Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 170 Distance : 9200.0 Tarif :

La Riche côtoie la grande histoire avec des figures célèbres dont le poète Ronsard au prieuré Saint-Cosme et le roi Louis XI au château de Plessis-lès-Tours.

English : Path from Plessis to Prieuré

La Riche rubs shoulders with great history, with famous figures including the poet Ronsard at the Saint-Cosme priory and King Louis XI at the Château de Plessis-lès-Tours. This route through the city allows you to discover its built and wooded heritage, with a stopover at the Botanical Garden.

Deutsch : Weg von Plessis nach Prieuré

La Riche steht neben der großen Geschichte mit berühmten Persönlichkeiten, darunter der Dichter Ronsard im Priorat Saint-Cosme und König Ludwig XI. im Schloss von Plessis-lès-Tours.

Italiano :

La Riche ha a che fare con la grande storia, con personaggi famosi come il poeta Ronsard nel priorato di Saint-Cosme e il re Luigi XI nel castello di Plessis-lès-Tours.

Español : Camino de Plessis a Prieuré

La Riche se codea con la gran historia, con personajes célebres como el poeta Ronsard en el priorato de Saint-Cosme y el rey Luis XI en el castillo de Plessis-lès-Tours.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par SIT Centre-Val de Loire