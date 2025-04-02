Sentier du point X aux Éparges Les Éparges Meuse

Sentier du point X aux Éparges 55160 Les Éparges Meuse Grand Est

Durée : Distance : 7000.0

Ce circuit est dédié à l’histoire des combattants de la Grande Guerre et au vignoble des Côtes de Meuse. Il vous conduira sur les hauts-lieux de la bataille des Eparges mais aussi à travers les vignes et vergers du Domaine de Muzy à Combres-sous-les-Côtes.

La crête des Eparges conserve la mémoire des terribles combats, particulièrement en 1915. Ce secteur fut le cadre de la rencontre tragique entre les écrivains combattants mobilisés et la Grande Guerre Alain Fournier, Louis Pergaud, tous deux tués en 1914, Jean Giono, Ernst Jünger et l’Académicien Maurice Genevoix, autour du témoignage « Ceux de 14 ».

English :

This tour is dedicated to the history of the fighters of the Great War and the vineyards of the Côtes de Meuse. It will take you to the high points of the Battle of Les Eparges but also through the vineyards and orchards of the Domaine de Muzy in Combres-sous-les-Côtes.

The Eparges ridge preserves the memory of the terrible fighting, particularly in 1915. This area was the setting for the tragic meeting between the mobilised fighting writers and the Great War: Alain Fournier, Louis Pergaud, both killed in 1914, Jean Giono, Ernst Jünger and the Academician Maurice Genevoix, around the testimony « Those of 14 ».

Deutsch :

Dieser Rundgang ist der Geschichte der Kämpfer des Ersten Weltkriegs und dem Weinbaugebiet Côtes de Meuse gewidmet. Er führt Sie zu den Schauplätzen der Schlacht von Les Eparges, aber auch durch die Weinberge und Obstgärten der Domaine de Muzy in Combres-sous-les-Côtes.

Der Kamm von Les Eparges bewahrt die Erinnerung an die schrecklichen Kämpfe, insbesondere im Jahr 1915. Dieser Sektor war der Rahmen für das tragische Zusammentreffen von Schriftstellern, die als Kämpfer mobilisiert wurden und im Großen Krieg kämpften: Alain Fournier, Louis Pergaud, die beide 1914 getötet wurden, Jean Giono, Ernst Jünger und der Akademiker Maurice Genevoix um das Zeugnis « Ceux de 14 ».

Italiano :

Questo tour è dedicato alla storia dei soldati della Grande Guerra e ai vigneti della Côtes de Meuse. Vi porterà sui campi di battaglia di Les Eparges ma anche tra i vigneti e i frutteti del Domaine de Muzy a Combres-sous-les-Côtes.

La cresta di Eparges ricorda i terribili combattimenti, soprattutto nel 1915. Questo settore è stato lo scenario del tragico incontro tra gli scrittori che hanno combattuto nella Grande Guerra: Alain Fournier, Louis Pergaud, entrambi uccisi nel 1914, Jean Giono, Ernst Jünger e l’accademico Maurice Genevoix, intorno alla testimonianza « Ceux de 14 ».

Español :

Este recorrido está dedicado a la historia de los soldados de la Gran Guerra y a los viñedos de las Côtes de Meuse. Le llevará a los campos de batalla de Les Eparges pero también a través de los viñedos y huertos del Domaine de Muzy en Combres-sous-les-Côtes.

La cresta de Eparges es un recuerdo de los terribles combates, especialmente en 1915. Este sector fue el escenario del trágico encuentro entre los escritores que lucharon en la Gran Guerra: Alain Fournier, Louis Pergaud, ambos muertos en 1914, Jean Giono, Ernst Jünger y el académico Maurice Genevoix, en torno al testimonio « Ceux de 14 ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain