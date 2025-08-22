Sentier du Roy Carbay Maine-et-Loire

Sentier du Roy

Sentier du Roy 49420 Carbay Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 12000.0

Y-a-t-il encore un roy dans la commune de Carbay ? C’est ce que vous découvrirez peut-être en passant d’une crête à l’autre autour de ce petit village de l’Anjou bleu.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sentier-du-roy-a-carbay-carbay-fr-3096104/ +33 2 41 92 86 83

English :

Is there still a roy in the commune of Carbay? This is what you may discover as you pass from one ridge to another around this small village in the Anjou Bleu region.

Deutsch :

Gibt es in der Gemeinde Carbay noch einen roy? Vielleicht finden Sie das heraus, wenn Sie rund um dieses kleine Dorf im blauen Anjou von einem Bergkamm zum anderen wandern.

Italiano :

C’è ancora un re nel comune di Carbay? Potrete scoprirlo camminando da una cresta all’altra intorno a questo piccolo villaggio nella regione dell’Anjou Bleu.

Español :

¿Hay todavía un rey en la comuna de Carbay? Puede descubrirlo mientras camina de una cresta a otra alrededor de este pequeño pueblo de la región de Anjou Bleu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime