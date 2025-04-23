Sentier du ruisseau des Moulins Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Sentier du ruisseau des Moulins

Sentier du ruisseau des Moulins 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 11270.0

Sentier de randonnée de 11.27 km en plein coeur des vignes non loin du circuit de la Loire à Vélo.

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 41 39 07 07

English :

Hiking trail of 11.27 km in the heart of the vineyards not far from the Loire à Vélo circuit.

Deutsch :

11,27 km langer Wanderweg inmitten der Weinberge unweit der Loire à Vélo-Route.

Italiano :

Percorso escursionistico di 11,27 km nel cuore dei vigneti, non lontano dal circuito Loire à Vélo.

Español :

Ruta de senderismo de 11,27 km en el corazón de los viñedos, no lejos del circuito Loire à Vélo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par Anjou tourime