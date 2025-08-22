Sentier du Son-Sonnette Saint-Front Saint-Front Charente

Sentier du Son-Sonnette Saint-Front

Sentier du Son-Sonnette Saint-Front Mairie 16460 Saint-Front Charente Nouvelle-Aquitaine

Admirez la rivière le Son-Sonnette qui coule au fond de la vallée. Découvrez l’église et son clocher-porche qui domine la vallée.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Admire the Son-Sonnette river flowing through the valley. Discover the church with its bell tower-porch overlooking the valley.

Deutsch :

Bewundern Sie den Fluss Son-Sonnette, der am Ende des Tals fließt. Entdecken Sie die Kirche und ihren Glockenturm mit Portal, der das Tal überragt.

Italiano :

Ammirate il fiume Son-Sonnette che scorre in fondo alla valle. Scoprite la chiesa e il suo campanile che domina la valle.

Español :

Admire el río Son-Sonnette que fluye en el fondo del valle. Descubra la iglesia y su campanario que domina el valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme