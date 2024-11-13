Sentier du Tacot Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Sentier du Tacot Gevrey-Chambertin Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Sentier du Tacot A pieds Difficulté moyenne

Sentier du Tacot 1 Rue Gaston Roupnel 21220 Gevrey-Chambertin Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

À la fin du XIXe est né le projet d’un tramway reliant Dijon à Beaune. Le tracé retenu par les Hautes-Côtes devait permettre le développement d’une région très isolée et éviter le passage délicat dans le vignoble entre Gevrey-Chambertin et Beaune. Des travaux importants sont nécessaires, en particulier entre Gevrey-Chambertin et Morey-Saint-Denis. Ils sont interrompus à plusieurs reprises e, raison de la guerre.

English :

At the end of the 19th century, the project of a tramway linking Dijon to Beaune was born. The route chosen by the Hautes-Côtes was to allow the development of a very isolated region and to avoid the delicate passage through the vineyards between Gevrey-Chambertin and Beaune. Important works are necessary, in particular between Gevrey-Chambertin and Morey-Saint-Denis. They were interrupted several times because of the war.

Deutsch :

Ende des 19. Jahrhunderts entstand das Projekt einer Straßenbahn, die Dijon mit Beaune verbinden sollte. Die von den Hautes-Côtes gewählte Trasse sollte die Entwicklung einer sehr isolierten Region ermöglichen und die heikle Passage durch die Weinberge zwischen Gevrey-Chambertin und Beaune vermeiden. Insbesondere zwischen Gevrey-Chambertin und Morey-Saint-Denis sind umfangreiche Bauarbeiten erforderlich. Die Bauarbeiten wurden mehrmals unterbrochen, was auf den Krieg zurückzuführen ist.

Italiano :

Alla fine del XIX secolo nacque il progetto di una tramvia che collegasse Digione a Beaune. Il tracciato scelto dalle Hautes-Côtes doveva consentire lo sviluppo di una regione molto isolata ed evitare il difficile passaggio attraverso i vigneti tra Gevrey-Chambertin e Beaune. Furono necessari grandi lavori, in particolare tra Gevrey-Chambertin e Morey-Saint-Denis. Furono interrotti più volte a causa della guerra.

Español :

A finales del siglo XIX nació el proyecto de un tranvía que uniera Dijon con Beaune. El trazado elegido por las Hautes-Côtes pretendía permitir el desarrollo de una región muy aislada y evitar el complicado paso por los viñedos entre Gevrey-Chambertin y Beaune. Fueron necesarias importantes obras, sobre todo entre Gevrey-Chambertin y Morey-Saint-Denis. Se interrumpieron varias veces a causa de la guerra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data