Sentier du Tour des Landes Gennes Doubs
Sentier du Tour des Landes Gennes Doubs vendredi 1 mai 2026.
Tour des Landes A pieds Difficulté moyenne
Tour des Landes Salle polyvalente de Gennes 25660 Gennes Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8390.0 Tarif :
Circuit familial qui chemine dans les bois et sur les petites routes.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/961
English :
Family circuit that goes through the woods and on small roads.
Deutsch :
Familienfreundlicher Rundweg, der durch Wälder und über kleine Straßen führt.
Italiano :
Un percorso per famiglie attraverso i boschi e lungo piccole strade.
Español :
Un sendero familiar por el bosque y por pequeños caminos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data