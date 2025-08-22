Sentier du Tour des Landes Gennes Doubs

Tour des Landes A pieds Difficulté moyenne

Tour des Landes Salle polyvalente de Gennes 25660 Gennes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8390.0 Tarif :

Circuit familial qui chemine dans les bois et sur les petites routes.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/961

English :

Family circuit that goes through the woods and on small roads.

Deutsch :

Familienfreundlicher Rundweg, der durch Wälder und über kleine Straßen führt.

Italiano :

Un percorso per famiglie attraverso i boschi e lungo piccole strade.

Español :

Un sendero familiar por el bosque y por pequeños caminos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data