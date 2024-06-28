Sentier du Val de Fier Seyssel Haute-Savoie

Sentier du Val de Fier Seyssel Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier du Val de Fier

Sentier du Val de Fier 74910 Seyssel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans les pas des Val’Heureux…laissez-vous guider. Pour apprendre à apprivoiser le Fier, et gagner sa confiance, ce sentier vous offre 7 histoires construites au fil de ses berges, qui témoignent de temps plus ou moins heureux de ce val…

https://cpie-bugeygenevois.fr/ +33 4 50 59 00 61

English : Sentier du Val de Fier

In the footsteps of the Val’Heureux…let yourself be guided. To learn how to tame the Proud, and gain its confidence, this trail offers you 7 stories built along its banks, which testify to the more or less happy times of this valley…

Deutsch : Sentier du Val de Fier

In den Fußstapfen der glücklichen Val’Heureux… lassen Sie sich führen. Um zu lernen, den Fluss Fier zu zähmen und sein Vertrauen zu gewinnen, bietet Ihnen dieser Pfad 7 Geschichten, die entlang seiner Ufer gebaut wurden und von mehr oder weniger glücklichen Zeiten dieses Tals zeugen…

Italiano :

Sulle orme del Val’Heureux… lasciatevi guidare. Per imparare a domare il Fier e a conquistare la sua fiducia, questo sentiero vi propone 7 storie costruite lungo le sue rive, che testimoniano tempi più o meno felici in questa valle…

Español : Sentier du Val de Fier

Tras las huellas del Val’Heureux… déjese guiar. Para aprender a domar el Fier, y ganar su confianza, este sendero le ofrece 7 historias construidas a lo largo de sus orillas, que dan testimonio de tiempos más o menos felices en este valle…

