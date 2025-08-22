Sentier Entre pièces et rivières A pieds Facile

Sentier Entre pièces et rivières 10 Rue de l’Église 71270 Mont-lès-Seurre Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Une grande partie du sentier longe la Saône, où l’on remarque une faune et une flore rappelant un paysage de carte postale.

Facile

+33 3 85 91 87 52

English :

A large part of the trail runs along the Saône River, where you will notice a fauna and flora reminiscent of a postcard landscape.

Deutsch :

Ein großer Teil des Weges führt an der Saône entlang, wo man eine Fauna und Flora bemerkt, die an eine Postkartenlandschaft erinnert.

Italiano :

Gran parte del percorso si snoda lungo la Saona, dove si possono osservare una flora e una fauna che ricordano un paesaggio da cartolina.

Español :

Gran parte del sendero discurre junto al Saona, donde se puede contemplar una flora y una fauna que recuerdan a un paisaje de postal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data