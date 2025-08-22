Sentier entre plans d’eau de Fontenay et forêt Fontenay-sur-Eure Eure-et-Loir

Sentier entre plans d’eau de Fontenay et forêt A pieds

Sentier entre plans d’eau de Fontenay et forêt 28630 Fontenay-sur-Eure Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 70 Distance : 2400.0 Tarif :

Sentier non balisé.

Tout près de Chartres, le site de Fontenay-sur-Eure présente une succession de plans d’eau issus d’anciennes ballastières qui attirent de nombreux oiseaux d’eau. Le site intègre l’espace naturel sensible de la vallée de l’Eure.

English :

Unmarked trail.

Near Chartres, the Fontenay-sur-Eure site features a succession of ponds created by former ballast pits, attracting numerous waterfowl. The site is part of the Espace Naturel Sensitive de la Vallée de l’Eure.

Deutsch :

Nicht markierter Wanderweg.

Ganz in der Nähe von Chartres liegt Fontenay-sur-Eure mit einer Reihe von Wasserflächen, die aus ehemaligen Schottergruben entstanden sind und zahlreiche Wasservögel anlocken. Der Standort ist Teil des sensiblen Naturraums des Eure-Tals.

Italiano :

Sentiero non segnalato.

Alle porte di Chartres, il sito di Fontenay-sur-Eure è caratterizzato da una successione di specchi d’acqua creati da ex fosse di zavorra, che attirano un gran numero di uccelli acquatici. Il sito fa parte dell’area naturale sensibile della valle dell’Eure.

Español :

Sendero sin señalizar.

A las afueras de Chartres, el paraje de Fontenay-sur-Eure presenta una sucesión de masas de agua creadas por antiguos fosos de lastre, que atraen a un gran número de aves acuáticas. El lugar forma parte del espacio natural sensible del valle del Eure.

